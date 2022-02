Tim Wellens moet tevreden zijn met tweede plaats in Clasica San Jaén: "Eén renner was duidelijk sterker, maar ik kan tevreden zijn met de tweede plaats"

De overwinning was dan wel voor Lutsenko, maar onze landgenoten Wellens en Vliegen mochten mee op het podium. Tim Wellens was tevreden met zijn tweede plaats in de Spaanse wedstrijd dat voor de allereerste keer werd gereden.

"We controleerden de race vanaf de start. Ik ben erg blij met de teamprestatie en de manier waarop we initiatief namen. Op het einde was één renner duidelijk sterker, maar ik kan tevreden zijn met mijn tweede plaats", aldus de renner van Lotto Soudal op de Twitterpagina van de ploeg.

