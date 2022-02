Trek-Segafredo heeft selectie rond voor Ronde van de Algarve en rekent op ervaren Fransman

Op woensdag 16 februari start de Ronde van de Algarve. De ploegen zijn hun selecties aan het bekendmaken en nu heeft ook Trek-Segafredo bekendgemaakt wie er voor de ploeg aan de wedstrijd zal deelnemen.

Er zijn geen landgenoten terug te vinden in de selectie van Trek-Segafredo, maar wie er wel bij is, is Tony Gallopin. De ervaren Fransman reed in het verleden nog voor Lotto Soudal en is nu aan zijn tweede periode bij Trek-Segafredo bezig.

Andere renners die we bij Trek-Segafredo in de gaten moeten houden, zijn Juan Pédro Lopez en Julien Bernard. De selectie van de wielerformatie wordt verder aangevuld met renners als Hoole, Kamp en Baroncini.