Victor Campenaerts gaat niet akkoord met Chris Froome: "Het gevaar schuilt achter elk hoekje"

Chris Froome pleitte in zijn vlog om tijdritfietsen te verbieden op wedstrijden en trainingen op de openbare weg.

Volgens de viervoudige Tourwinnaar zijn tijdritfietsen niet gemakkt om op de weg te gebruiken en zouden ze ook verboden moeten worden. Hij deed die uitspraken naar aanleiding van het ongeval van Egan Bernal dat hem bijna het leven kostte.

“Ik volg Froome niet”, zegt Victor Campenaerts aan Sporza. “Tijdrijden is een heel mooie discipline die veel innovatie met zich meebrengt. De evolutie van wegfietsen is gebaseerd op tijdritfietsen. Voor fietsfabrikanten en de verdere professionalisering van de sport zijn tijdritfietsen dus heel belangrijk.”

Tijdrijden op de openbare weg is volgens Campenaerts inderdaad gevaarlijk. “Ja, absoluut. Maar als je sprinttrainingen op de weg doet, is dat ook gevaarlijk. Het is zaak om een aangepast parcours te vinden met weinig verkeer en weinig zijstraten. In België denk ik dan aan een breed jaagpad of het circuit van Zolder.”

Volgens Campenaerts overdrijft Froome dan ook. “Met een mountainbike trainen op de weg is ook veiliger dan met een koersfiets. Je hebt meer grip op je mountainbike, je hebt een breder stuur en je zit stabieler op je fiets. Maar we gaan daarom toch niet met een mountainbike beginnen te trainen? We rijden met een koersfiets. Die zijn inderdaad minder veilig, maar wel sneller. En in koers gaat het nog altijd om snelheid. Sowieso moet je altijd oplettend zijn op training. Het gevaar schuilt achter elk hoekje.”