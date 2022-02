Wat zal Bart Wellens volgend seizoen nog kunnen in veldrijden? "Dat zijn opties"

Bart Wellens zag bij Tormans maar liefst vier renners vertrekken naar Alpecin-Fenix. Dat hypothekeert uiteraard de mogelijkheden voor de toekomst.

Niels Albert laat in Het Laatste Nieuws weten dat hij wel meevoelt met de situatie waarop Bart Wellens behandeld werd door zijn vertrokken renners.

Al hoort dat uiteraard ook een beetje bij de sport, de manier waarop het verlopen is, is niet wat het had moeten zijn. Albert kijkt dan ook richting de toekomst en schetst enkele mogelijkheden voor Wellens. “Misschien is Laurens Sweeck een optie. Die is straks einde contract en mag nu al vertrekken bij Mettepenningen”, zegt Albert aan HLN.

“Of anders Toon Aerts. Die is in december ook einde contract. Ik hoor dat Toon twijfelt wat hij moet doen, hij wil graag zijn broer Thijs erbij. Misschien is dat in een andere ploeg makkelijker. En Toon zelf kan een nieuwe uitdaging gebruiken, hij heeft niet zijn beste seizoen achter de rug. Misschien vindt hij onder Wellens een nieuw elan.”