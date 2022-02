Annemiek van Vleuten zet puntjes op de i in Ronde van Valencia

Op imposante wijze heeft Annemiek van Vleuten in de Ronde van Valencia laten zien dat ze helemaal terug is na haar val van vorig jaar in Parijs-Roubaix.

De derde rit van de Ronde van Valencia bij de vrouwen bood een leuk vooruitzicht met enkele bergen van eerste categorie. Een viertal koos op 40 kilometer van het einde het hazenpad en bouwde een mooie voorsprong bij elkaar. Toen zij weer ingelopen werden zag Van Vleuten haar kans. Ze vertrok op de voorlaatste beklimming van de dag en kreeg vier rensters met zich mee. Die reed ze er een voor een af. Op de slotklim zorgde de Nederlandse voor de definitieve afscheiding. Annemiek van Vleuten neemt ook de leiderstrui van de Italiaanse Soraya Paladin over.