📷 Volop verkennen van de Omloop: Quick-Step, Lotto, Bahrein en anderen gespot op het parcours

Het is volop aftellen naar de Omloop en dus is het ook volop verkennen. Quick-Step en Lotto Soudal waren slechts enkele van de ploegen die op deze woensdag gespot werden langs de kant van het parcours, en ook vastgelegd werden op beeld.

Het was al aangekondigd dat een seletie van Quick-Step Alpha Vinyl het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad ging verkennen. Met voorop dé kopman bij uitstek van Quick-Step voor de klassiekers, Kasper Asgreen. Een sprinter neemt het niet mee naar de Omloop, de Wolfpack zal dus moeten aanvallen.

© photonews

Ook Lotto Soudal is de Omloop gaan verkennen en het is al lang geleden dat de Nationale Loterijploeg met zoveel ambitie naar de Vlaamse opener mocht gaan. In een indrukwekkend seizoensbegin boekte het al verschillende zeges. Het is nu onder meer aan jonge talenten Florian Vermeersch en Brent Van Moer om daar zaterdag op voort te bouwen.

© photonews

Sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix mogen we ook Sonny Colbrelli als een absolute toprenner beschouwen. De Europese kampioen testte alvast zijn benen op de hellingen van de Omloop en ging verkennen met zijn ploeg Bahrein Victorious.

© photonews

Ook Xandro Meurisse en Guillaume Van Keirsbulck van Alpecin-Fenix gingen de Omloop Het Nieuwsblad verkennen. Net als Arne Marit, Robbe Ghys en Ward Vanhoof van Sport Vlaanderen-Baloise. Die laatste reed overigens mee met de bende van AG2R Citroën, waarbij Greg Van Avermaet één van de bekende gezichten was. Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert reden ze al eens over de kasseien.