Quick-Step klaar om strijd aan te gaan in Vlaams openingsweekend: "We zullen ons vel duur moeten verkopen"

Bij Quick-Step Alpha Vinyl zijn ze van plan om hun vel duur te verkopen in het Vlaamse openingsweekend. Ze willen hun status van dé ploeg voor de klassiekers uiteraard niet zomaar afstaan, ondanks bijvoorbeeld de aanwezigheid van een versterkt Jumbo-Visma.

Na de verkenning van de Omloop ging VTM reacties sprokkelen bij Quick-Step. "De verkenning bij onze ploeg is altijd bijna even zwaar als de koers", zegt Iljo Keisse. "Voor mij is het begin van de wedstrijd belangrijk, voor de kopmannen de finale. Voor mij persoonlijk is de start in Gent plezant. Het zal met 4000 toeschouwers zijn, iets minder dan anders. De mensen langs de kant van de weg maken het verschil. Dat maakt het speciaal."

LASTIGE EN MOOIE FINALE

Zdeněk Štybar is één van die vier kopmannen, al staat hij misschien net een trapje lager dan de anderen. "In het begin zal het misschien een beetje saai zijn, maar de finale is zeker lastig en mooi. Ik heb de Ruta del Sol gedaan, daar was het elke dag 3000-3500 hoogtemeters. Ik denk dat de conditie goed is, maar of ik honderd procent ben, weet ik niet. Dat gaan we na het weekend zien."

"Het is altijd goed om de finale in het geheugen te hebben. De renners hebben op andere fronten zich voorbereid en nu is het koffiedik kijken als ze bij mekaar komen. Het openingsweekend is een voorproefje voor de echte klassiekers die eraan komen in april. Veel ploegen hebben goede investeringen gedaan, Jumbo-Visma ook, maar zij zijn niet alleen. We zullen ons vel duur moeten verkopen", is de analyse van ploegleider Wilfried Peeters.