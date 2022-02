Vader van Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik hoor het ook van anderen"

Remco Evenepoel begint aan een interessant 2022. En de vraag is wat we daarin van de renner zullen te zien krijgen.

Vader Patrick Evenepoel heeft toch nog wel het nodige geloof in de zaak: "Hij heeft geleerd uit vorig jaar. Ik hoor het van anderen: hij is relaxter", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Zichzelf blijven

"Vorig jaar maakte hij zich in alles nerveus. Nu beseft hij dat dat niet altijd even slim is", is vader Evenepoel duidelijk.

"Ik zeg soms dat Remco zichzelf moet blijven, maar wel nadat hij er eerst vijf seconden heeft over nagedacht."