Annemiek van Vleuten wint voor een tweede keer de Omloop na Nederlandse tweestrijd in finale

Als laatste nog actieve winnares van de Omloop waren de blikken op Annemiek van Vleuten gericht in de editie bij de dames. Vorig jaar won immers Van der Breggen en die is inmiddels op pensioen. Van Vleuten daarentegen is nog altijd één van de toppers uit het vrouwenpeloton en dat liet ze ook zien.

Na enkele technische mankementen nog voor het startschot kon de officiële start dan toch met enige vertraging gegeven worden. Vooral Newsom koos al snel volop voor het offensief. In haar eentje was het uiteraard onbegonnen werk. Betz, Carbonari, Delbaere, Tomasi en Waterreus raapten haar op, zo werd een kopgroep van zes gevormd.

Op de veertig kilometer van de aankomst was het verhaaltje van de vroege vluchters over. Marlen Reusser was de eerste van de favorieten die zich liet gelden. Dat gebeurde in de vorm van een aanval op de Leberg. Van Dijk en Lippert gingen mee, ook Henderson maakte de aansluiting.

VAN VLEUTEN NEEMT OVER NA WERK VAN HAAR PLOEG

De voorsprong van de vier liep op richting de minuut, tot ze er zich bij Movistar mee begonnen te moeien. Uiteraard in dienst van Van Vleuten. Ook vooraan moest het tempo dus naar omhoog, dat werd Henderson fataal. Van Vleuten en Vollering waren wel op komst en in hun zog geraakte Henderson toch ook weer mee vooraan. Renster nummer zeven die voorin geraakte, was Belgisch kampioene Lotte Kopecky.

Het viel echter niet stil, zeker niet bij Van Vleuten en Vollering. Die twee maakten er een koppeltijdrit van, maar nu als enige twee leidsters in de koers. De achtervolgende groep dikte nog aan in aantal. Ook de achterstand van de achtervolgsters liep echter op: ze reden voor plek drie.

SPRINT MET TWEE

De strijd om de zege dan: Van Vleuten ging van ver aan. De op papier snelle Vollering was zeker een te duchten concurrente, maar die kon haar toch niet kloppen. Een teken dat Van Vleuten de sterkste was: ze wint de Omloop voor de tweede keer in haar carrière.