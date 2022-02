Geen ereplaatsen voor Alpecin-Fenix: "Straf dat we hen naast Jumbo en QuickStep zetten"

Alpecin-Fenix veroverde in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne geen podiumplaats. Een tegenvallend weekend dan maar?

José De Cauwer maakte bij Sporza alvast het bilan van het weekend op. “Typisch Tim Merlier in zo'n finale als Kuurne. Die is niet genoeg wringer, misschien wel net iets te braaf. Of misschien net de goeie benen niet. Philipsen gaat wel in de buurt van die mannen zitten. Weet je, het is al straf dat we die ploeg naast Jumbo en QuickStep zetten”, vertelt hij.

Misschien was Jasper Philipsen de man die ze nodig hadden. “Je kan niet overal zijn, hé. Hij heeft toch twee World Tour-wedstrijden gewonnen. Dat hadden er zelfs drie kunnen zijn. Jasper zal terugkeren naar Vlaanderen om te bewijzen dat hij dit soort koersen aankan - daar ben ik heel benieuwd naar.”

“Volgens mij kan hij dat, op basis van wat ik zag bij de beloften. Jasper is een klassiek type die sneller is geworden dan gedacht. Ook Adrie van der Poel gelooft erin.”