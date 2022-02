QuickStep heeft één pion zeer hard gemist afgelopen weekend: "Gelukkig hadden ze Asgreen nog"

Met de winst van Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne lijkt het openingsweekend meer dan geslaagd voor QuickStep-Alpha Vinyl.

Marc Sergeant denkt daar eventjes anders over. “De gestroomlijnde machine die Quick-Step anders zo vaak is, heb ik nooit gezien. Zaterdag al helemaal niet. Normaal zie je die ploeg in de rug van Declercq als een trein over die heuvels rijden. Nu was Tim er niet bij en was het de hele dag alle hens aan dek om de schade te beperken. Zelfs dat lukte amper”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Ook gisteren kon je zien dat er nog werk aan de winkel is. Gelukkig was er Asgreen. Vooral hij redt voor mij het weekend van QuickStep. Door mee te schuiven in die ontsnapping met onder anderen Benoot en Pidcock kon QuickStep in de achtervolging het werk lange tijd overlaten aan Alpecin en Lotto.”

“De rest van de ploeg heeft zich kunnen sparen zodat ze in de finale nog net genoeg krachten hadden om Jakobsen in stelling te brengen. Zelfs dan was het erg nipt. Een veeg teken. Als QuickStep op vluchters jaagt, weet je dat die normaal geen kans hebben. Daar spreekt suprematie uit. Dat was er nu niet bij. Eén voordeel: ze hebben nog een paar weken en deze zege gaat hen zeker helpen.”