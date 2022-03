Quick-Step trekt blik sterkhouders open: Evenepoel, Alaphilippe én Cavendish naar Tirreno-Adriatico

Quick-Step trekt met een straffe bezetting naar Tirreno-Adriatico. Evenepoel, Alaphilippe en Cavendish zullen daar onder meer deel uitmaken van de ploeg. De drie renners die Quick-Step naar voren zal schuiven, zijn zo meteen al bekend.

De enige van dat trio die vorig jaar ook reeds de Tirreno reed, is Julian Alaphilippe. De Fransman won toen een etappe, maar stuitte ook enkele keren op Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die zullen er in de editie van dit jaar niet bij zijn.

Aan het begin van dit seizoen werd aangekondigd dat Tirreno-Adriatico ook op het programma van Remco Evenepoel terecht zou komen. Sprinter van dienst is dus Mark Cavendish. Met Davide Ballerini gaat er nog een snelle man mee. Kasper Asgreen zal zich ook wel in de sprinttrein zetten en dan heb je ook nog Josef Černý en Mikkel Honoré.

"Het is een mooi maar lastig parcours. Voor de sprints hebben we Mark, een meervoudig ritwinnaar in Tirreno, maar ook Julian en Remco kunnen goede resultaten boeken. Ondanks de tijdrit op de openingsdag zullen de grote verschillen in het klassement gemaakt worden op de Carpegna, een klim die we kennen uit de Giro", voorspelt sportdirecteur Davide Bramati.