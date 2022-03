Verkenningsdag Strade Bianche: Campenaerts, Wellens (Lotto) en Benoot (Jumbo-Visma) op Toscaanse grindwegen

Nog een paar dagen en dan is het de Strade Bianche. Tijd dus voor een verkenningsdag. Campenaerts en Wellens bijvoorbeeld gingen verkennen met hun ploegmaats van Lotto Soudal, Tiesj Benoot met zijn teamgenoten bij Jumbo-Visma.

Op de Toscaanse grindwegen, die zo typisch zijn voor de Strade Bianche, werden op deze donderdag de selecties van Lotto Soudal en Jumbo-Visma gespot. Eerder op de dag stuurden ze bij Lotto Soudal nog de wereld in met welke renners ze de Strade gingen aanvatten.

Tim Wellens zal het speerpunt zijn bij zijn terugkeer in koers nadat hij wegens ziekte de Omloop moest missen. Wellens stond al eerder op het podium in Siena en toonde ook een uitstekende vorm in de eerste koersen van het jaar. Daarnaast bewees ook Victor Campenaerts in uitstekende doen te verkeren.

NEDERLANDSE KAMPIOEN AAN ZIJDE BENOOT

Bij Jumbo-Visma geen Wout van Aert tijdens deze verkenning, maar wel een andere ex-winnaar van de Strade in de persoon van Tiesj Benoot. In vele wedstrijden zal Benoot de rol van luitenant op zich nemen, in de Strade Bianche dienen er voor hem grotere persoonlijke kansen aan. Naast het vele geel bij Jumbo-Visma kon ook de kampioenentrui van Nederlands kampioen Timo Roosen herkend worden.