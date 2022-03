Wellens keert terug in competitie en kent ploegmaats voor Strade Bianche: "Pijnlijk om de Omloop te missen"

Er stonden immers al twee overwinningen op zijn teller. "Het was pijnlijk om vorige week de Omloop Het Nieuwsblad te missen. Echt een slechte timing om ziek te worden en zo kon ik jammer genoeg mijn goede vorm niet verzilveren in de Omloop. Maar gelukkig ben ik nu goed hersteld en helemaal de oude. Ik heb de voorbije dagen goed kunnen trainen en ook de benen voelen opnieuw prima aan."

Net op tijd dus om de Strade te rijden. "Ik kijk echt uit naar de Strade Bianche. Het is zowel voor renners als toeschouwers een speciale wedstrijd en ik sta er enorm graag aan de start, misschien mede omdat ik er in het verleden steeds goede resultaten heb neergezet."

