Fabio Cancellara gelooft hard in Mathieu van der Poel: "En hij kan dat zeker winnen"

Zaterdag wordt de Strade Bianche gereden, zonder Mathieu van der Poel die de koers vorig jaar op zijn naam schreef.

Voor Fabio Cancellara kan wat de Nederlander nu overkomt met al het blessureleed hem misschien nog sterker maken. “Wat hem nu overkomt, kan een goede zaak zijn voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ik verwacht straks, als de blessure voorbij is, een volwassen Van der Poel in het peloton te zien, niet langer de speelvogel. Elke fysieke tegenslag kan gebruikt worden om mentaal te groeien”, zegt de Italiaan aan Het Nieuwsblad.

Want Van der Poel zal er dit voorjaar zeker nog staan. “Matthew Hayman won ooit Parijs-Roubaix door zich, na een elleboogbreuk, in zijn garage op de rollen voor te bereiden. In het huidige wielrennen is alles mogelijk en daarom waag ik mezelf ook zo min mogelijk aan prognoses. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat Mathieu van de Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik een rol van betekenis kan spelen. En dus ook kan winnen.”