Wellens en Campenaerts komen in aanloop naar Strade tot zelfde conclusie: "Tim daarvoor de ideale man"

Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de Lotto-speerpunten in de Strade Bianchi, met Wellens eigenlijk toch wel duidelijk als de kopman. Wellens is diegene die in het verleden al de beste prestaties geleverd heeft in de Strade en zat voor de Omloop ook in uitstekende vorm.

Wellens haalde eerder al aan dat het een domper was dat hij moest passen voor de eerste Vlaamse wegkoers van het jaar. "Er zijn natuurlijk ergere zaken in het leven, maar de Omloop was mijn eerste doel en ik voelde me er klaar voor. Het was pijnlijk. Ik had dus liever zaterdag al iets laten zien, maar morgen krijg ik een tweede kans", verklaart de inwoner van Monaco bij Sporza.

WELLENS KANSHEBBER

Een kans om zijn ambitie waar te maken, want die is er absoluut. "Ik wil in elke koers starten met de ambitie om te winnen. Dat zal zeker niet anders zijn. Ik zie mezelf als een kanshebber om te winnen", mikt Wellens op het allerhoogste in de Strade.

Campenaerts zou Wellens graag diep in de koers nog bijstaan. "Ik voelde me dinsdag slecht en had hinder aan mijn ribben en toch was ik in de running om te winnen", koppelt Campi terug naar Le Samyn. "Ik denk dus dat ik hier een rol zal kunnen spelen. Dat betekent: Tim Wellens zo goed mogelijk ondersteunen in de finale. Voor deze koers moet je een mix zijn tussen een Vlaamse en Waalse coureur: ik denk dat Tim daar de ideale man voor is."