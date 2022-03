Wout van Aert heeft niet alleen groene ambities in de Tour de France

Wout van Aert was deze week te gast bij Geraint Thomas in zijn podcast 'Geraint Thomas Cycling Club'. Daar werd ook gesproken over de Tour de France.

Wout van Aert heeft duidelijk zijn zinnen gezet op de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Daarin wordt de groene trui het hoofddoel. “De voorbije jaren was ik steeds succesvol in de Tour, maar toen was het meer de kansen grijpen als ze zich voordeden”, zegt Van Aert. “Dit jaar ga ik in het begin van de Tour zoveel mogelijk punten proberen te grijpen voor de groene trui. Dus het is wel een groot doel voor mij, ja.” Volgens Van Aert is dat te combineren met de ambities van de ploeg. “Ik heb in het verleden al getoond dat ik mijn werk voor de ploeg en persoonlijk succes najagen kan combineren.” Van Aert wil ook minstens één dag in het geel rijden. “De eerste week ziet er heel zwaar uit. De tijdrit op dag één is natuurlijk een opportuniteit voor mij om de gele trui eens te mogen dragen. Ook dat is een groot doel. Vorig jaar kwam ik net tekort.”