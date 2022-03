Ook bondscoach Vanthourenhout keek met grote ogen naar Strade Bianche: "Pogačar een beetje Merckxiaans"

Bondscoach Sven Vanthourenhout zakte af naar de aankomstplaats van de Strade Bianche. Pogačar maakte ook op hem een enorme indruk, dat kan natuurlijk niet anders. Vanthourenhout analyseert ook de gevolgen van de val en heeft het onder meer over Valverde, die een hele knappe tweede was.

VTM vroeg Vanthourenhout naar zijn indrukken over de winnaar van de Strade. "Ronduit indrukwekkend. Hij bevestigt keer op keer. Hij laat elke keer opnieuw iets nieuw zien. Hij wordt soms 'de nieuwe Merckx' genoemd. Ik noem het ook een beetje Merckxiaans. Fantastisch."

Nochtans was Pogačar ook betrokken bij die veelbesproken val. Het hield hem allemaal niet tegen. "Het is ook die mentale weerbaarheid, hij gaat er allemaal heel losjes mee om. Hij valt, maar even later neemt hij dan gewoon weer de koers in handen, op een speelse manier. Hij neemt die grindpaden zoals het moet en bepaalt de koers op zijn manier."

KOERSVERHAAL ANDERS ZONDER MASSALE VAL

Vele andere renners konden door die val wel niet hun kansen verdedigen. "Het is een feit dat het koersverhaal zonder die val er anders zou uitzien. Ook voor een aantal Belgen, maar ook in het algemeen voor het koersverloop. Benoot was hier toch één van dé mannen die het koersverloop kon bepalen."

Aan de finish was het dus Pogačar op 1 en ene Alejandro Valverde op 2. Wat kan van die laatste nog gezegd worden? "Je kan er alleen maar heel veel bewondering voor hebben. Ook de manier waarop hij die koers aanpakt. Hij is het seizoen begonnen met winst en ook door koersen te domineren. In de Strade Bianché, één van de lastigste koersen van het jaar, weer mee die koers bepalen... Jah, da's Valverde."