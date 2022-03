Podiumrenners Valverde en Asgreen: "Brilliante start van het jaar" en "Plannen veranderden na val van Julian"

Ook Alejandro Valverde en Kasper Asgreen verdienen de nodige aandacht. Zij haalden ook het podium na winnaar Pogačar in de Strade Bianche. Op je 41ste nog tweede worden in de Strade: onze hoed gaat af voor Valverde. Asgreen nam de rol van kopman over bij Quick-Step en werd knap derde.

"Dit is al mijn derde podium in deze koers. Eens Pogačar alleen voorop was, wisten we dat het moeilijk zou zijn om hem terug te grijpen. Op dit terrein moest je je inspanningen goed indelen en hij bewees de sterkste te zijn", had Valverde lof voor de winnaar.

De Spanjaard zelf is bezig aan zijn laatste jaar als prof. "Het is een brilliante start van het jaar geweest, alles gaat zo goed. Mijn benen voelden fantastisch aan, net zoals dat al het hele seizoen het geval is." Daardoor kon hij ook als enige nog de sprong maken tot bij Asgreen. "Onze plannen veranderden na de val van Julian Alaphilippe. Hij kwam nog terug, maar had zo veel energie verspeeld dat hij die niet meer had in de finale", legde de Deen uit.

QUICK-STEP VERANDERT GEWEER VAN SCHOUDER

Plots moest het geweer van schouder veranderd worden bij Quick-Step. "De manier waarop we als ploeg samenwerkten was indrukwekkend. Toen ik over de eerste steile stukken van de Sante Marie geraakte, begon k te denken dat ik er wel iets uit kon halen. Ik ben blij dat ik het podium haalde en met hoe mijn vorm evolueert. Nu kijk ik uit naar de Tirreno-Adriatico en de klassiekers."