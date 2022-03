Jakobsen is de snelste! Nederlander klopt Wout van Aert na waaierrace in Parijs-Nice

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. In een sprint van een uitgedund peloton haalde hij het voor Wout van Aert.

Weinig hindernissen op het parcours van de tweede etappe van Parijs-Nice, althans als we het roadbook mochten geloven. In werkelijkheid ging het er anders aan toe want wat veel renners vreesden (of net hoopten?) werd werkelijkheid: waaiers!

Jumbo-Visma trok de boel op gang en het peloton scheurde op de vlakke wegen al snel in meerdere stukken. Zo kwam Philipsen niet in het stuk voor, net als Groenewegen. Bij de klassementsmannen mag titelverdediger Schachmann een nieuwe zege op zijn buik schrijven, de Duitser verloor door het waaiergeweld meer dan een minuut.

In de straten van Orléans trok ALpha.Vinyl-Quick.Step de boel op gang maar net wanneer Sénéchal moest aanzetten voor Jakobsen, kwam Laporte voorbijgeraast met Van Aert in het wiel. Jakobsen zag het gevaar, schoof (met een kleine tussenversnelling) mee in het wiel van de Belgische kampioen en klopte Van Aert op beensnelheid.

Laporte blijft leider in het algemeen klassement. De etappe van morgen moet Van Aert wat beter liggen met een aankomststrook in stijgende lijn.