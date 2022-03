Wout van Aert loopt bebloede knie op bij valpartij maar keert terug in peloton en stelt het goed

Wout van Aert is voor het eerst dit seizoen betrokken geraakt bij een valpartij. Een bebloede knie kon nadien bij de Belgische kampioen worden vastgesteld. Van Aert is inmiddels wel teruggekeerd in het peloton en stelt het prima.

Van Aert vertelde voor de start van de tweede rit van Parijs-Nice dat het een lastige dag kon worden, mogelijk met waaiers. In het begin van de etappe werden er nog geen waaiers getrokken, maar dat betekent niet dat er op dat moment nog geen risico was. Na amper veertien kilometer koers kwam Wout van Aert ten val, net als onder meer Stan Dewulf en Franck Bonnamour. Van Aert kon wel snel weer op de fiets kruipen en zijn weg verderzetten. Een twintigtal renners waren door de val achteruit geslagen, maar Van Aert kon vrij snel toch opnieuw zijn plek in het peloton innemen. NIERMANN KOMT MET GOED NIEUWS Wel kon op de beelden bloed aan de linkerknie van Van Aert vastgesteld worden. Gelukkig kwam er goed nieuws. Ploegleider Grischa Niermann vertelde de koersorganisatie dat het oké gaat met Van Aert. "Hij is gewoon van fiets moeten wisselen. Er is niets om ons zorgen over te maken", aldus Niermann.