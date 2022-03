Jasper Philipsen maakte geen kans op zege: "Viel terwijl hij vooraan in de groep zat"

Geen Jasper Philipsen in de finale van Parijs-Nice. De renner van Alpecin-Fenix ging in de waaieretappe tegen de vlakte.

Jasper Philipsen was één van de vele renners die in de tweede rit van Parijs-Nice tegen de vlakte ging. De ontgoocheling was groot.

Gelukkig viel de lichamelijke schade mee. “Het zijn alleen schaafwonden”, stelde ploegleider Gianni Meersman na het medische onderzoek door de teamarts.

“Hij heeft vooral veel pijn aan de ­linkerheup. En hij was ook triest omdat hij viel terwijl hij vooraan in de groep zat. Zijn kansen op een ritzege werden zomaar uit zijn handen geslagen.”