Tadej Pogacar derde in tijdrit: "Er wacht nog een superzware week"

Tadej Pogacar eindigde derde in de tijdrit van de Tirreno-Adriatico. Hij moest niet veel tijd prijsgeven aan Remco Evenepoel.

Zijn derde plaats in Lido di Camaiore, daar was de Sloveen best tevreden mee. Hij verloor 18 seconden op Ganna, en 7 op Evenepoel.

“Ik ben blij met mijn tijd en wattages”, klinkt het bij Pogacar die een gooi doet naar een tweede eindzege in deze Italiaanse rittenkoers.

“Het was echt een intense tijdrit, op een supersnel parcours. De wegen waren bovendien wat hobbelig. Ik reed een goede tijdrit en ik ben blij met mijn tijd. Ik kijk uit naar de komende dagen.”

Een gemakkelijke ronde wordt het alvast niet. “Alle etappes zijn superzwaar, al is de slotrit misschien wat eenvoudiger. Er wacht ons echter nog een superzware week.”