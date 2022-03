Thomas De Gendt in de vlucht én actief op sociale media, inclusief grapje: "Van Pussay naar Balzac"

Thomas De Gendt heeft er anno 2022 weer zin in. Dat merk je aan het koersgedrag én aan de grapjes daarbuiten.

Thomas De Gendt trok in de derde etappe in Parijs-Nice mee in de vroege vlucht met verder ook nog Gougeard en Doull.

Van Pussay naar Balzac

Vooropblijven in Dun-le-Pastel zat er uiteindelijk niet in, maar dat De Gendt kilometers in de aanval wil malen is al een goed teken.

En ook via de sociale media had De Gendt al gegrapt tijdens Parijs-Nice en wel over het parcours en de steden of plaatsen die de renners aandoen. "Gisteren reden we door Pussay, vandaag trekken we naar Balzac", zag hij er de humor wel in.