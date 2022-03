Gazprom-Rusvelo komt met ultimatum voor UCI: "Twee dingen kloppen niet"

Wielerploeg Gazprom-Rusvelo hoopt dat het snel weer mag koersen. Anders dreigt de Russische ploeg de stekker eruit te trekken.

Wielerunie UCI heeft alle ploegen uit Rusland en Wit-Rusland op non-actief gezet. Gazprom-Rusvelo laat aan TuttoBici weten dat er gesprekken lopende zijn met de UCI.

“We hadden ons al voorbereid, door onze teamauto's en tenues neutraal te maken en om met een boodschap van vrede naar de Trofeo Laigueglia te komen”, zegt algemeen manager Renat Khamidulin.

Maar zover kwam het niet. “We waren klaar om ons deel te doen, maar toen zaagden het IOC en de UCI onze benen af. Ze hebben onze hoop niet weggenomen, we hebben de wielerbond wat voorstellen gestuurd en het doet ons goed dat we in gesprek zijn met hen.”

De ploeg heeft nu echter een deadline gesteld aan het gebeuren. Als er tegen 27 maart geen oplossing is, dan stopt het verhaal, zo vertelt Renat Khamidulin vandaag aan Spazio Ciclismo.

Volgens de UCI moeten er twee dingen veranderen. “Sponsor Gazprom en de naam Rusvelo, die verwijst naar Rusland”, zegt Khamidulin.