Kasper Asgreen schrijft Mathieu van der Poel niet af voor voorjaarsklassiekers: "Een buitengewoon fysiek talent"

Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel waren vorig jaar de twee besten in de Ronde. In het voorjaar van 2022 is het de vraag of we hen even goed zien presteren en in het geval van Van der Poel zelfs of hij er in de klassiekers bij zal zijn.

Voor Kasper Asgreen is het dan weer zoeken naar de topvorm na een coronabesmetting. Met een derde plaats in een zware koers als de Strade Bianche en een vierde plek in de tijdrit in Tirreno-Adriatico kan de Deen wel al enkele bemoedigende uitslagen voorleggen. Dat is dus veelbelovend met het oog op de klassiekers. Ondertussen beperkt Mathieu van der Poel zich nog tot trainen in Spanje. "Mathieu heeft problemen gekend met de rug, maar je kan niet uitsluiten dat hij sterker kan terugkomen. Hij is een buitengewoon fysiek talent", weet Asgreen. "Iedereen gaat er van uit dat hij op tijd herstelt en sterker dan voordien terugkeert." Het zou fout zijn om Mathieu af te schrijven Voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 is de man die hij versloeg in Oudenaarde nog altijd een kanshebber op een grote klassieke zege in het voorjaar van 2022. "Ik schrijf hem zeker niet af. Het zou fout zijn om dat te doen. Zolang hij zelf niet aankondigt dat hij de klassiekers niet rijdt, hou ik met hem rekening. Als hij erbij is, zal hij ook kunnen meedoen voor de prijzen."