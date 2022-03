Ritwinnaar Parijs-Nice looft onder meer Stuyven: "Manier waarop Jasper en ik samenwerken, is heel leuk"

De inspanningen van Jasper Stuyven in Parijs-Nice hebben gerendeerd. Altijd leuk als het geleverde werk geapprecieerd wordt. Dat doet Mads Pedersen, die zijn goede vorm bekroonde door als eerste over de streep te komen in de derde rit, zeker en vast.

Een dag eerder was het misgelopen voor Trek-Segafredo door een lekke band voor Alex Kirsch en de ketting die eraf ging bij Mads Pedersen. "We wilden dat goedmaken. De jongens deden het fantastisch. Het was een uitstekende lead-out van Alex en Jasper Stuyven. Voor mij was het dan kop in de grond en sprinten."

Dat deed Pedersen beter dan eender welke andere sprinter, maar de Deen betrok dus ook anderen in de hulde. "De manier waarop Jasper en ik samenwerken, dat is heel leuk. Het is mooi om de jongens eindelijk te kunnen belonen met een overwinning."

WIEL VAN STUYVEN GEVOLGD

Een erg gefocuste Pedersen zagen we aan het werk in die laatste honderden meters. "Normaal neem ik niet te veel op van wat er rond mij gebeurt in de finale, ik ga gewoon van wiel naar wiel. Ik volgde het wiel van Jasper. Toen ik voelde dat het moment daar was, zette ik de sprint in. Gelukkig volstond het om de anderen af te houden."