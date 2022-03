Tiesj Benoot heeft eerste fietsrit na valpartij afgewerkt: "Hopelijk kom ik aan de start in de E3"

Zonde toch, die valpartij in de Strade die de plannen van Tiesj Benoot door mekaar schudt. Een fietsrit heeft Benoot dinsdag voor het eerst na zijn val weer afgewerkt. Voordien belde hij in bij de HLN-podcast Wuyts & Boonen om het over de gevolgen van die crash te hebben.

Zoals bekend heeft Benoot een wonde die niet gehecht kan worden. "Gezien de omstandigheden gaat het vrij goed. Ik heb twee-drie goede nachten gehad. De wonde wordt constant vochtig gehouden, zodanig dat ik mijn knie kan plooien en dat er geen korst op komt. Dat is wat je niet wilt. De wonde was vrij diep. Er zaten steentjes in, omdat ik op het gravel ben gevallen."

SCHAAFWONDEN ONDERSCHAT

Het is overigens niet enkel de knie die moet herstellen. "Wat schaafwonden doen met uw lichaam, is iets dat in het wielrennen nog steeds onderschat wordt. Het zijn allemaal kleine ontstekingen. Uw lichaam steekt daar veel energie in om daarvan te herstellen. In die zin is het goed dat ik even wat rustiger aan kan doen. Het zijn allemaal oppervlakkige schaafwonden, de klassieke brandwonden wanneer je het over het asfalt schuift."

Benoot beseft ook dat een lichaam soms na verloop van tijd weer kan opspelen. "Je ziet vaak dat renners die vallen in grote ronden in de eerste dagen nog presteren, maar nadien een serieuze terugslag krijgen." Hoe gaat het met hem op het mentale front? "Mijn dochtertje zorgt er voor dat ik mijn gedachten wat kan verzetten."

BESTE BENEN SINDS TWEE JAAR GELEDEN

Al was het uiteraard de bedoeling om in deze periode volop te koersen. "Het is extra spijtig als je voelt dat de conditie zo goed is dat je die niet kunt verzilveren. Ik denk dat ik mijn beste benen had sinds twee jaar geleden in Parijs-Nice. Het is zonde. We proberen vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken. Hopelijk kom ik aan de start in de E3 en dan zien we wel of ik de conditie heb die ik moet hebben."