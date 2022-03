Evenepoel moet zijn meerdere erkennen in Pogacar: "Een eerste goede test"

Remco Evenepoel eindigde in de Tirreno-Adriatico als vierde in de rit, op twee seconden van winnaar Tadej Pogacar.

Een uitslag waarmee Remco Evenepoel kon leven. “Ik heb nergens spijt van. We hebben geprobeerd om de koers hard te maken met de ploeg, maar er was heel veel wind tegen in de afdaling”, zei onze landgenoot achteraf.

“Dus we konden niet veel snelheid maken met dat groepje. Ik ben toch blij dat ik het geprobeerd heb, als we beter samenwerken met dat groepje, blijven we misschien voorop, maar goed, het was nu een ander koersverloop.”

Toch geraakte hij niet bij Pogacar toen die een versnelling plaatste. “Ik kom gewoon wat 'punch' tekort tegen die echt explosieve jongens. Op de laatste klim werd echt hard gereden en Pogacar had alles onder controle. Hij is de verdiende winnaar.”

“In die laatste honderden meters zat ik in positie zes of zeven. Er moesten wat jongens lossen voor mij, waardoor ik wat gaten moest dichten. Maar ik zag al vrij snel dat de beste vogel gaan vliegen was. Ik heb nergens spijt van, ik sta nog altijd tweede in het klassement. Vooraf had ik ook gezegd dat ik zou proberen om een podium te halen en we zijn nog steeds op de goede weg. Ik denk dat de ritten me de komende dagen beter zullen liggen. Het was een eerste goede test, op naar morgen.”