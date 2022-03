Opnieuw volledige top 3 ingepalmd door Jumbo-Visma: "Echt iets voor jongens als Primož en Wout"

Voor de tweede keer in de Tirreno palmt Jumbo-Visma de volledige top 3 in, met Wout van Aert en Primož Roglič als constante factoren. Waar Laporte mee de coup in de eerste rit tot stand kwam, was het Rohan Dennis die zich in de tijdrit bij de top drie voegde.

De Australische tijdritkampioen had de derde tijd tussen Domérat en Montluçon, op zes seconden van zijn ploegmaat Wout van Aert. "Het was een zware tijdrit met een uitdagend parcours", vertelt Dennis. "Echt iets voor jongens als Primoz Roglič en Wout van Aert." Prachtig dat we het als team zo goed doen Met Van Aert op 1 en Roglič op 2 kon het voor Jumbo-Visma al niet meer stuk. De derde plaats van Dennis is de kers op de taart. "Na dagen van werken, ben ik ook blij met mijn resultaat. Het is prachtig dat we het als team zo goed doen." Afwachten of Jumbo-Visma ook in het verdere verloop van de Tirreno, die nu stilaan wat meer bergachtig terrein opzoekt, kan domineren.