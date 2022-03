🎥 Tadej Pogačar volgde Remco Evenepoel rechtdoor terwijl het naar rechts was: "Een vreemde bocht"

Het was voor Tadej Pogačar hetzelfde als voor Remco Evenepoel: beiden gingen rechtdoor, terwijl ze eigenlijk de bocht naar rechts hadden moeten nemen. Geen signaalgever die dat duidelijk aangaf in de Tirreno. Ook Vingegaard ging samen met hen rechtdoor.

Dat was uiteraard het moment waar iedereen het over wilde hebben achteraf. Ook toen Pogačar voor de camera's van Eurosport verscheen. "Het was een vreemde bocht naar rechts. We misten die bocht met zijn drieën. We gingen à bloc en het zag er goed uit voor ons, maar dan namen we die bocht niet."

Het kwam er dan op aan om zo rap mogelijk weer aan te sluiten. "Ik remde zo hard als ik kon, keerde terug en spurtte terug richting de groep. Het voelde wat raar na die inspanning. Uiteindelijk blijf ik in de leiderstrui, dus het is nog wel een goede dag."

Zaterdag volgt de koninginnenrit. Wie vreest Pogačar het meest, Evenepoel of Vingegaard? "Ze zien er beiden sterk uit, maar er zijn nog andere sterke jongens. Er zijn nog kansen voor iedereen in de top tien en top vijftien om terug te komen, want de tijdsverschillen zijn nog niet zo groot."