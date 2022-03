Er is meer dan enkel Evenepoel, ook andere Belg wil bergop winnen in World Tour: "Me vanaf nu tonen"



Foto: © photonews

Er is meer dan enkel Remco Evenepoel als het gaat over jonge Belgen met klimmerscapaciteiten. Ook in Parijs-Nice is het de komende dagen uitkijken naar een landgenoot. Mauri Vansevenant reed naar een knappe dertiende plaats in de zware etappe van donderdag en handhaafde zich daarmee makkelijk in het groepje der favorieten. De jonge Belg verloor in de waaieretappe jammer genoeg anderhalve minuut, maar wil de komende dagen zich wel nog laten zien. Dubbel doel "Ik wil een rit proberen te winnen, maar ook nog een goed klassement rijden", aldus Vansevenant bij Het Laatste Nieuws. "De top-10 zou mooi zijn", klinkt het bij de jonge Belg. "De eerste dagen was het overleven, vanaf nu wil ik me tonen."



