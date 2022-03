Het regent opgaves: Fabio Jakobsen houdt het met één ritzege voor bekeken in Parijs-Nice

Fabio Jakobsen behaalde één ritzege in Parijs-Nice. Daar zal er dit jaar geen meer bijkomen: de opgave van de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl is een feit. Opnieuw een klinkende naam waar een streep door mag in de Franse rittenkoers.

Een ziekte gaat rond als een lopend vuurtje in het deelnemersveld van Parijs-Nice, waardoor de laatste paar dagen veel renners ofwel opgeven ofwel niet meer aan de start komen. Fabio Jakobsen is niet meer van start gegaan in de zesde etappe.

Bij Jakobsen ligt vermoeidheid aan de basis van zijn opgave, laat Quick-Step Alpha Vinyl weten. Het is de vraag of dit ook invloed heeft op zijn kansen om mee te gaan naar Milaan-Sanremo. Bij Quick-Step beraden ze zich er over of ze hem moeten meenemen of niet.

In de tweede rit in Parijs-Nice met aankomst in Orléans maakte Jakobsen wel nog indruk door te winnen na een krachtige sprint. Inmiddels begeeft Parijs-Nice zich ook op zwaarder terrein. Eerder dit seizoen won Jakobsen al twee ritten in de Ronde van Valencia, twee ritten in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne.