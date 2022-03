Meurisse in top 3 maar moet zege aan Barguil laten, Evenepoel verliest geen tijd op Pogačar nadat hij verkeerd rijdt

Voor Belgen Meurisse en Evenepoel was het een belangrijke rit in Tirreno-Adriatico. Warren Barguil was echter diegene die als eerste over de streep kwam. Meurisse ging mee in de aanval en werd tweede. Evenepoel reed even verkeerd, maar verloor geen tijd op Pogačar.

De rit van Sefro naar Fermo schotelde de renners weer een pittig parcours voor. Meurisse was dus één van de aanvalslustigen. Ook heel wat Fransmannen (Thomas, Barguil, Ferron en Russo) en Italianen (Gavazzi, Brambilla, Velasco, Ballerini en Albanese) voorin. Voorts gingen ook de Portugees Oliveira en de Colombiaan Restrepo mee in het offensief. De kopgroep werd uitgedund tot acht renners, tot een beslissend moment eraan kwam in de slotkilometers op alweer een steil stuk. Tot dan had Meurisse de beste indruk gegeven, maar het was Barguil die iedereen ter plekke liet. Eens de kloof gemaakt, zou de overwinning van Barguil niet meer in het gedrang komen. Meurisse werd wel knap tweede. FAVORIETEN VERKEERD GESTUURD Ook een opvallend moment bij de groep der favorieten: Evenepoel, Pogačar en Vingegaard werden in de finale even verkeerd gestuurd. Pogačar en Vingegaard hadden het wat sneller nodig, Evenepoel moest een ruimere bocht maken en had langer nodig om terug te keren. Uiteindelijk lukte dat wel, zodat de nummer 2 in het klassement geen extra tijdsverlies leed ten opzichte van de leider.