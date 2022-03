Roger De Vlaeminck blijft verbazen: "Ik denk dat ik de Strade elk jaar had gewonnen" en "Pogacar en Merckx vergelijken? Neen"

Roger De Vlaeminck leert bij. Of toch een beetje, soms. "Ik ga het niet meer hebben over mijnen tijd."

Roger De Vlaeminck gaat het niet meer hebben over zijn tijd: "Neen, vanaf nu ga ik het hebben over de tijd van Eddy Merckx", aldus de veelvoudig winnaar van onder meer Parijs-Roubaix in Het Nieuwsblad.

Elk jaar

Om vervolgens toch de uitspraken niet te schuwen: "Miljaar vent, ik had graag de Strade gereden. Ik denk dat ik elk jaar won."

Toch is hij onder de indruk van Pogacar: "Maar hem vergelijken met Merckx? Neen. Eddy viel aan als hij acht minuten voorsprong had. Dat doet zelfs Pogacar niet. De tijd van Eddy Merckx, die komt nooit meer terug."