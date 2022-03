Top drie voor Van Aert in zesde etappe Parijs-Nice, Franse aanvaller blijft groep met sprinters nipt voor

Zou de zesde rit in Parijs-Nice iets voor aanvallers of sprinters worden? Een Wout van Aert had bij een groepssprint een gooi kunnen doen naar de overwinning. Het werd inderdaad een spurt, maar vlak voordien was Mathieu Burgaudeau al over de streep gekomen.

Met Sébastien Grignard zat er een Belg mee in de vroege ontsnapping. Zijn vijf metgezellen waren Fedorov, Jacobs, Koretzky, Madouas en Van den Berg. Kregen zij een unieke gelegenheid op een WorldTour-zege? Het was alleszins een overgangsrit, maar ze kregen niet meer dan vijf minuten. Het draaide dus toch anders uit dan de ontsnapping op papier mocht verwachten.

De vierde beklimming van de dag was er te veel aan voor Grignard. Jacobs had nog even zin in een aanval, maar met meer dan 25 kilometer te gaan was het verhaal van alle vluchters geschreven en leek de zesde etappe in Parijs-Nice toch richting een sprint te evolueren.

SPRINTEN VOOR TWEEDE PLEK

Søren Kragh Andersen liet wel zijn dalerscapaciteiten nog een keertje bewonderen. Ook de Deen slaagde er niet in voorop te blijven. Het was niet de laatste die probeerde te ontsnappen, ook Burgaudeau waagde het erop. De Fransman dook als leider onder de rode vod, maar ver was de achtervolgende groep niet. Het werd sprinten voor de tweede plek vlak achter Burgaudeau. Pedersen werd tweede, Van Aert derde.