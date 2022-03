Chaotische sprint in slotrit Tirreno, eindwinst Pogacar komt niet in gevaar

In de Tirreno was de laatste rit de kroniek van een aangekondigde sprint. En die kwam er uiteindelijk ook.

Er was een vroege vlucht, maar die zou het in de plaatselijke rondes uiteindelijk niet volhouden. Op een dikke vijf kilometer van de streep was het verhaal uit voor Arcas en Boaro.

Dus een groepssprint in San Benedetto del Tronto. Onderweg hadden we al de nodige valpartijen gezien en ook de laatste kilometers waren heel chaotisch te noemen.

Bauhaus flikt het

Phil Bauhaus haalde het daarin voor Giacomo Nizzolo en Kaden Groves. Tim Merlier kwam er niet aan te pas en eindigde elfde, Jordi Meeus negentiende.

De eindzege van Tadej Pogacar kwam nooit in het gedrang. Hij pakt ook de sprinterstrui en (uiteraard) de prijs voor beste jongere mee naar huis.