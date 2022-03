Alaphilippe liet zich uitzakken tot bij Evenepoel: "Er was niet veel helpen meer aan"

QuickStep-Alpha Vinyl viel in de koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico zowel met Alaphilippe als met Evenepoel door de mand.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe is nog niet op zijn allerbeste niveau en dat beseffen ze ook maar al te goed bij QuickStep-Alpha Vinyl.

“Neen”, geeft Lefevere toe bij HLN. “Maar Julian koerst en werkt op zijn oude, vertrouwde manier. Attaqueren. Zich mengen in de vlucht van de dag en zó sterker proberen worden.”

Maar in de Tirreno-Adriatico lukte dat ook voor Alaphilippe nog niet. “Helaas was Monte Carpegna zaterdag ook voor hém te steil. Toen hij er vooraan afschoot, liet hij zich uitzakken tot bij Evenepoel om hem nog wat bij te staan. Maar ja, er was niet veel helpen meer aan.”