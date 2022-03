Valt Roglic hier door de mand? Sloveen complimenteert Van Aert met exact dezelfde woorden als ploegmaat enkele dagen eerder

Hoe sterk Wout van Aert was zondag in de laatste etappe van Parijs-Nice, hebben we allemaal kunnen zien én bejubeld. Ook Roglic zelf.

De Sloveen kon volgens Wout van Aert zelfs "geen pap meer zeggen" bij het overschrijden van de finish. Achteraf was de lofzang dan ook groot van Roglic voor zijn ploegmaat die hem naar de zege begeleidde in Parijs-Nice. "Hij is half mens, half motor", klonk het toen.

Een quote die kan tellen en breed werd uitgesmeerd in alle nieuwskanalen van ons land. Maar wat blijkt nu? Roglic gebruikte die quote enkele dagen geleden ook al eens om het werk van Rohan Dennis in diezelfde Parijs-Nice te omschrijven. Dat werd dan weer breed uitgesmeerd in de Australische pers: https://7news.com.au/sport/cycling/half-human-half-motor-dennis-lauded-c-6013779

Allemaal half-mens, half-motor bij Jumbo-Visma dan maar?