Quick-Step Alpha Vinyl trekt met vier Belgen naar Catalonië: heroptredende Ilan Van Wilder mikt op klassement

Onder meer met Ilan Van Wilder, die daar voor het eerst in meer dan een maand opnieuw gaat koersen. Van Wilder miste de UAE Tour door een coronabesmetting. "Fausto Masnada en Ilan Van Wilder zijn onze twee mannen voor het algemeen klassement", zegt sportdirecteur Geert Van Bondt in zijn vooruitblik op de Ronde van Catalonië. "Ze komen hier met veel motivatie en vertrouwen."

"Er zal zoals altijd veel klimwerk aan te pas komen volgende week", weet Van Bondt. "Vooral in de derde en vierde rit, de belangrijkste ritten voor het klassement. Er zullen ook kansen zijn voor zowel ontsnappingen als massasprints. Voor dat laatste hebben we Ethan Vernon."

Two tough summit finishes, lots of climbing, and a spectacular finale in Barcelona!



We look forward to being next week at the start of one of the oldest stage races in the world, the @VoltaCatalunya: https://t.co/ZieiSU0aqQ pic.twitter.com/C8W1LgREJq