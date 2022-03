Domper van jewelste voor Lotto: met Ewan moet dé uitdager van Van Aert en Pogačar passen voor Sanremo

Dat ontbrak er nog aan. Van Aert en Pogačar moeten Caleb Ewan niet vrezen in Milaan-Sanremo. Lotto kan zijn topsprinter niet opstellen. De zoveelste grote naam die er zaterdag niet bij is.

De ziektegolf in het peloton blijft dus voor slachtoffers zorgen. Met Alaphilippe moest daardoor al één van de favorieten passen voor Milaan-Sanremo. Caleb Ewan hoorde minstens evenveel en misschien wel nog meer in die categorie. De Australiër werd zowat bekeken als dé uitdager van topfavorieten Wout van Aert en Tadej Pogačar.

HOOFDDOEL VALT IN HET WATER

Ewan had vooraf ook al uitgesproken hoe belangrijk Milaan-Sanremo voor hem was. "Ik ben heel ontgoocheld dat ik niet van start kan gaan in de koers die het hoofddoel van mijn voorjaar was", reageert de Australier. "Ik was in goede vorm en klaar voor een zware koers."

Dat zla de renner van Lotto Soudal dus niet kunnen tonen. "Zoals zo vele andere renners momenteel, kreeg ik last van buikgriep op het slechtst mogelijke moment. Samen met de ploeg is besloten dat het beter is om te focussen op andere doelen."