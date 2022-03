Kristoff heeft Milaan-Sanremo zien evolueren sinds hij de koers won: "Boeiend dat zo veel jongens kunnen winnen"

Alexander Kristoff weet hoe het moet: Milaan-Sanremo winnen. Al is de koers wel enorm geëvolueerd sinds zijn zege. De Primavera eindigt minder vaak in een sprint met een grote groep.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert kijken ze naar het duo Kristoff-Girmay om te scoren in Milaan-Sanremo. Beide renners reden als voorbereiding Milaan-Turijn. Hoe liep het daar? "Het was niet perfect. Het was een gemakkelijke koers, we zaten dus beiden in de finale. Er waren nog heel veel andere renners in de laatste twee kilometer."

MINDER VOLK IN FINALE MILAAN-SANREMO DAN IN MILAAN-TURIJN

Dat maakte een ideale samenwerking tussen de twee snelle mannen wat moeilijker. "We verloren mekaar wat uit het oog, er waren ook veel ronde punten. In Milaan-Sanremo zullen er na de Poggio minder renners overblijven", voorspelt Kristoff.

De Noor kwam in 2014 als eerste over de streep in Sanremo. "Sinds ik de koers acht jaar geleden won, is er veel veranderd. Het is steeds zwaarder op de Poggio, vorig jaar won Stuyven dan na een late aanval. In de editie die ik won, reden we nog een kilometer langer na de afdaling van de Poggio. Dat is iets meer in het voordeel van de sprinters."

EEN OPEN KOERS

Een scenario dat zich nadien steeds minder ging herhalen. "In de jaren nadien is het vaker voorgekomen dat een groep uit de greep van het peloton bleef. Nu is er iets meer kans dat een groep voorop blijft, maar het is nog altijd een open koers. Een aanvaller kan winnen, een sprinter kan winnen. Het is boeiend dat zo veel jongens in aanmerking komen voor de zege."