Van Aert mag van Philippe Gilbert voor derde Belgische zege op rij in Sanremo zorgen: "Ikzelf ben realistisch"

Philippe Gilbert gaat nog één keertje Milaan-Sanremo rijden. Wout van Aert is echter de Belg met de meeste kans om op het hoogste schavotje te eindigen, daar is Gilbert zich ook van bewust.

Bij Lotto zitten ze met de handen in hun haar omdat Caleb Ewan door buikgriep niet kan meedoen. "Hij had een grote kans indien het op een sprint uitdraaide", denkt Philippe Gilbert. "Het is enigszins te vergelijken met zijn val in de Tour. Dat was ook op een slecht moment. Het is slecht nieuws voor hem en voor de ploeg, maar de koers gaat door."

Gilbert weet ook dat hij de mantel van kopman niet zomaar kan overnemen. "Ikzelf ben realistisch. Het is niet omdat Caleb er niet bij is dat ik ineens een resultaat kan behalen. Ik was niet op mijn best de laatste weken. Ik had niet het niveau dat ik wilde halen. Daar kan ik nu niets meer aan veranderen. Als ik een kans krijgen en ik heb de benen, ga ik die zeker grijpen, maar ik blijf realistisch."

Een derde opeenvolgende Belgische zege zou mooi zijn - Philippe Gilbert

Dat houdt ook in: zich niet druk maken om de favorieten. "Ik ga mezelf niet vergelijken met de topfavorieten. Van Aert en Pogačar zijn de twee grote namen in deze editie en zij zullen zeker op de afspraak zijn. Wie gaat winnen? Ik zal Wout van Aert zeggen. Een derde opeenvolgende Belgische zege zou mooi zijn. Of ik daar ook kan voor zorgen? Ja, maar ik ben realistisch", haalt Gilbert voor een derde keer aan.

© photonews

Offensiever koersen door de afwezigheid van Ewan is ook moeilijk. "Het is niet zoals in andere klassiekers dat je na een bepaald aantal kilometer of aan een bepaalde kasseistrook het verschil kunt maken. Er zijn maar drie plekken waar je iets kan proberen: de Turchino, de Cipressa en de Poggio."

In 2017 was ik het dichtst bij zege

Voorlopig is de strive for five dus nog levend, maar behoudens een verrassing zal Milaan-Sanremo niet op het palmares van Gilbert komen. "In 2017 reed ik met Riccò weg op de Poggio. We keken naar mekaar en werkten niet samen. Dat was een fout. Die dag was ik het dichtste bij een zege in Milaan-Sanremo."