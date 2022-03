Van Aert niet verbaasd door deelname eeuwige concurrent: "Een verrassing dat Van der Poel eerst niet ging starten"

Wout van Aert zal dan toch rekening moeten houden met eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Laatstgenoemde komt in extremis dan toch op de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo.

Dat verandert niets aan het feit dat Van Aert en Pogańćar de absolute topfavorieten zijn. "Een ronderenner als Pogańćar wil zeker een zware koers", zegt Wout van Aert bij Sporza. "Er zal misschien nog meer interesse zijn dan anders om een hoog tempo op te leggen of zelfs om vroeg aan te vallen."

Mogelijk kunnen ze samen het verschil maken. "Ik denk dat we op een bepaalde manier bondgenoten kunnen zijn. Ook ik ben gebaat bij een harde koers. Ik denk niet dat we ons moeten aanpassen, maar het is een ander type renner die je in de gaten moet houden."

Van der Poel zal enkel starten als hij voelt dat hij klaar is

En dan de naam die ook genoemd moet worden: Mathieu van der Poel. "Het is voor iedereen natuurlijk afwachten hoe goed hij is. Hij zal natuurlijk enkel starten als hij voelt dat hij er klaar voor is. Maar als er één monument is waar je meteen kan meedoen voor de zege zonder wedstrijdkilometers in de benen, dan is het wel Sanremo."

Een extra reden voor Van der Poel om met deze koers zijn klassieke campagne te openen. "Daarom was het voor mij een verrassing dat hij eerst niet zou starten, maar blijkbaar zijn ze bij Alpecin-Fenix van gedacht veranderd."