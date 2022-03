Van der Poel komt wél zeker aan start Milaan-Sanremo en blikt vooruit: "Haal beter niveau dan in Parijs-Roubaix"

Het is nu helemaal zeker: Mathieu van der Poel komt aan de start in Milaan-Sanremo. Heel wat andere mooie namen moeten passen, maar Van der Poel is er onverwacht wél bij. Een mooie bonus.

De trainingsperiode in Spanje heeft dus gerendeerd. "De voorbije maanden waren niet mijn favoriete maanden. Ik had niet verwacht om naar de klassiekers te gaan, want ik maakte aanvankelijk maar traag progressie. En dan in de laatste twee weken kon ik wel goede stappen vooruit zetten, wat ik en de ploeg niet hadden verwacht."

Dat moet bij Van der Poel enorm deugd gedaan hebben. "Ik kon af en toe al eens demarreren op een col. Dat was het punt waarop ik besliste dat ik klaar was om te koersen." Uit de door Alpecin-Fenix verspreide video blijkt nog eens dat het plan oorspronkelijk was om het koersen te hervatten in de rittenkoers Coppi e Bartali. Het zal nu dus in Milaan-Sanremo gebeuren.

Ik kijk er naar uit om opnieuw te koersen

"Ik kijk er naar uit om opnieuw te koersen", trapt Van der Poel een open deur in. "Ik denk dat ik nu een beter niveau haal dan op het WK in Leuven en in Parijs-Roubaix. Daar kon ik ook een degelijke prestatie neerzetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik iets kan maken van het klassieke seizoen."