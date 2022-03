Wout van Aert is ambitieus voor Milaan - San Remo: "Ik wil hem opnieuw winnen"

Wout van Aert liet hele mooie dingen zien in Parijs-Nice en lijkt meer dan klaar om ook in Milaan - San Remo minstens een rol te gaan spelen.

"Ik wil Milaan - San Remo nog eens winnen", wond Wout van Aert er in Het Laatste Nieuws alvast geen doekjes om.

Voorbereiding zoals gewenst

"Ik voel me meer klaar voor deze race dan twaalf maanden geleden", is de klassieke renner duidelijk over de Primavera.

"Ik ben in de best mogelijke conditie. Tot dusver liep mijn voorbereiding zoals gewenst. Dat geeft me veel vertrouwen."