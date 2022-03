Vansummeren spreekt over de sprint van Wout van Aert die niet werkt en de fouten van Pogacar

Wout van Aert had het dit voorjaar al enkele keren niet eenvoudig in de sprint. Johan Vansummeren zoekt naar een reden en analyseert ook de misser van Pogacar.

Volgens Vansummeren deed Robbie McEwen vroeger bewust geen hoogtestage, omdat hij dat als een nadeel voor zijn sprint zag. Had McEwen gelijk?

“Het zou alleszins een verklaring kunnen zijn waarom Wout dit voorjaar net dat tikkeltje dash mist in de sprint”, zegt Vansummeren aan HVBL. “Nu, ik kan me voorstellen dat Van Aert een belachelijk hoog lactaatgehalte in de benen had op de Via Roma. Tot viermaal toe sloeg hij een aanval van Pogacar af. Dat doet iets met een mens zijn melkzuur.”

Voor Vansummeren heeft Pogacar tijdens Milaan-Sanremo de verkeerde plaatsen gekozen om zijn aanvallen te plaatsen. “Hij koos het bochtenrijke traject van de Poggio uit om de anderen te bestoken. Daarmee bewees hij zichzelf geen dienst. De bochten speelden hem parten. Na iedere demarrage moest Pogacar inhouden om de bocht bergop te houden.”

“Op dat rechte stuk waar Kragh Andersen aanzette, daar had Tadej moeten gaan. Met alle energie gebald in één aanval. Dan waren ze wellicht met zijn drieën weggereden: Pogacar, Van Aert en Van der Poel.”