Tom Boonen onder de indruk van VDP: "Onvoorspelbaar, maar dat maakt hem wie hij is"

Met zijn podiumplek in Milaan-Sanremo toonde Mathieu Van der Poel dat hij er meteen staat. Zelf was hij ontgoocheld en dat is veelzeggend.

"Ik ben toch ontgoocheld. Ik win de sprint voor de derde plaats tegen de grootste favorieten. Zonde dat we niet voor de eerste plaats konden sprinten", gaf Mathieu van der Poel zelf aan na de race.

Onvoorspelbaar

"Het was echt straf wat hij liet zien. Echt straf, ook mentaal zonder voorbereiding. Mathieu laat dat van zich afglijden allemaal", was Tom Boonen onder de indruk in Wuyts & Boonen. "Heel zelfzeker."

"Dat is wie hij is, dat maakt wie hij is. Hij is onvoorspelbaar, hij doet rare dingen, rijdt rare programma's. Het is een speciaal figuur, ik hou ervan om naar hem te kijken. In de finale was hij eigenlijk de beste man misschien."