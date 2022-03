📷 🎥 De incidenten van Brugge-De Panne: sprake van kopstoot in peloton en seingever aangereden

De Minerva Classic Brugge-De Panne verliep zeker niet zonder incidenten. Er zou zelfs een kopstoot zijn uitgedeeld in het peloton en later werd een seingever omver gereden.

Er waren doorheen de koers een aantal kleine valpartijtjes, zoals die van Pascal Ackermann op anderhalve kilometer van de finish. Dat waren dan nog maar de kleine incidentjes. Het grootste incident kwam tot stand toen de laatste honderd kilometer net werden aangevat.

Zoals hierboven op de foto te zien is, lag Movistar-renner Gonzalo Serrano plots op de grond. Er is een kopstoot aan zijn adres gespot in het peloton. Dergelijk gedrag zou uiteraard niet mogen, wat ook de aanleiding is. Het blijft allemaal niet zonder gevolgen: Movistar meldt dat Serrano zijn elleboog gebroken heeft.

šŸš“šŸ‡§šŸ‡Ŗ | Aiaiai. Opnieuw een valpartij. En dit keer is er een seingever betrokken... šŸ’„šŸ’„ļø #MinervaClassic



šŸ“ŗ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/MOi5ped6Gh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 23, 2022

Ook in de finale was er nog een jammerlijk moment, weer met een renner van Movistar. Die wou de buitenkant van de baan nemen om een seingever te ontwijken, maar diezelfde seingever sprong uit een reflex net naar links. Een botsing was onvermijdelijk.