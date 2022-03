Merlier tussen hoop en vrees voor Gent-Wevelgem: "Als Van Aert demarreert, weet ik dat ik er niet aan moet beginnen"

De snelle benen om Gent-Wevelgem te winnen, heeft Tim Merlier. Kan hij Wout van Aert & co volgen en ook zondag voor de hoofdprijs strijden?

Na zijn overwinning in Brugge-De Panne is dat alvast het volgende doel voor Merlier. "Ik kijk uit naar Gent-Wevelgem. Een belangrijke koers als sprinter. Misschien de enige klassieker die je kan winnen als sprinter." Heeft de rappe man van Alpecin-Fenix stappen gezet om de heuvelzone te kunnen overleven? "Ik hoop dat zondag te bewijzen."

Merlier is daar ook wel realistisch in. "We moeten eerlijk zijn: als een man als Van Aert vertrekt, weet ik zelf dat ik er zelfs niet aan moet beginnen. Het is hopen dat het dan terug samenkomt. Ik heb de voorgaande jaren twee keer in het tweede groepje gezeten, dat spurtte voor een plek tussen de twintigste en dertigste plaats. Ik hoop een groepje op te schuiven."

Gent-Wevelgem is een koers die zichzelf uitwijst

De benen zullen spreken. "Het is een klassieker, het is een koers die zichzelf uitwijst. Als je de benen niet hebt, doe je gewoon niet mee. Als je in de finale de laatste keer de Kemmelberg over geraakt en je zit nog in een mooi groepje, dan ga je in de sprint ook wel voelen of je nog iets in huis hebt of niet."

Ook Jasper Philipsen zal dan deel uitmaken van de selectie van Alpecin-Fenix. "Als Jasper en ik allebei nog mee zijn, is het kwestie om eerlijk te zijn met mekaar", voorziet Merlier geen problemen. "Misschien is er met mooi weer een betere kans op een sprint."